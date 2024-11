Zuckersüß, aber mega stur: Meini vs. Esel  

Willkommen zu einer neuen Folge von DSDS – Deutschland sucht den Super-Esel! Unser Starjuror Marc Seibold sucht für die neueste Challenge Deutschlands stursten Esel! Wozu? Sebastian Meinberg muss diesen sturen Esel innerhalb von 90 Minuten dazu bringen, einen 3 Kilometer langen Pfad entlangzuführen. Das Problem ist, dass Marc einen wirklich eigensinnigen Esel ausgesucht hat, der nicht so ganz auf unseren Eselflüsterer Meini hören will und sich schnell ablenken lässt. Ob Sebastian Meinberg die heutige Challenge schafft, seht ihr in der neuen Folge von „Das schaffst du nie!“.