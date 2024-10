Schlaf auf dem Oktoberfest ein!

Viele kennen die Bilder von Social-Media-Plattformen und aus dem Fernsehen: Feiernde Partymeuten und zwischendrin immer mal wieder Menschen, die an der einen oder anderen Ecke des Oktoberfests in München in sich gesunken ein Päuschen machen. Auf dem Oktoberfest werden jährlich über 7 Millionen Maß Bier verkauft. Doch was macht die Stimmung dort so besonders? Das Bier? Die Band? Die Atmosphäre? Es geht auf jeden Fall laut und fröhlich zu! Für die heutige „Das schaffst du nie!“-Challenge fordert Marc Seibold unsere Moderatorin Julia Nageler dazu auf, einmal im Bierzelt einzuschlafen!