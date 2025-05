08.05.2025 Ed Sheeran, AnnenMayKantereit und Tones and I verbindet eine große Gemeinsamkeit: Sie waren früher als Straßenmusiker unterwegs und haben ihre große Karriere als unbekannte Personen in der Fußgängerzone begonnen. Diese einmalige Chance auf Weltruhm will unser Redakteur Marc Seibold auch unserer Moderatorin Julia Nageler bieten.

Julia muss für die heutige Aufgabe 100 Euro in drei Stunden in der Fußgängerzone von Landshut verdienen. Instrumente und das nötige Equipment bekommt sie gestellt! Ob sie es schaffen kann, seht ihr in der neuen Folge von „Das schaffst du nie!“.

WIE VIEL VERDIENEN STRAßENMUSIKANTEN SO? In einer Studie aus dem Jahr 2021 wurden 72 Straßenmusikanten in Köln für drei Monate begleitet. Das Ergebnis der Forschung ergab das man in Köln mit Straßenmusik rund 23 Euro pro Stunde verdient. Gemäß dieser Studie ist das Alter der auftretenden Künstler:innen, sowie die gespielte Musikrichtung abhängig davon wie viel man verdienen kann. Ein Berliner Didgeridoo-Straßenmusiker erzählte in einem Interview bei Vice im Jahr 2017, dass er im Schnitt sogar 30 bis 40 Euro pro Stunde verdient. Mit dieser Erkenntnis sollte es doch locker von der Hand gehen 100 Euro in drei Stunden zu verdienen, oder?

DARF MAN ÜBERALL ALS STRAßENMUSIKANT AUFTRETEN? In vielen bayerischen Städten ist die Spielzeit an einem Ort auf 30 Minuten begrenzt – mit Ausnahme von München. Dort dürfen Musikerinnen und Musiker bis zu einer Stunde an einem Platz spielen. Allerdings gehört München auch zu den Städten mit den strengsten Auflagen: wer in der Fußgängerzone musizieren möchte, muss zunächst an einer Art Casting teilnehmen. Damit möchte die Stadt einen hohen Qualitätsstandard gewährleisten. All diese Beschränkungen gelten jedoch nicht für Tschuggi in Landshut: Mit einer Sondergenehmigung darf sie dort ganze drei Stunden spielen!

Bayern 3 / DSDN Verdiene 100€ als Straßenmusikerin in 3 Stunden

Ein Film von Jakob Wihgrab Moderation: Julia Nageler, Marc Seibold Redaktion: Nina Vogl, Alana Piller, Johannes Vogl Kamera: Moritz Meyer, Johanna Söth, Anna Zeeb Schnitt: Chris Takacs Postproduction/Grafik: Lukas Brenninger, Sebastian Greiml Mischung: Hannah Mayer Kanalmanagement: Christian Tim To