"Wer ist es?" IRL - Findet Meini sein Traumdate?

In dieser Folge wird’s heiß, witzig – und richtig wild! Sebastian „Meini“ Meinberg tritt in einem IRL-Dating-Spiel gegen seinen fiesen Redakteur Marc Seibold an. Das Konzept: WER IST ES? trifft auf Speed Dating – mit echten Menschen, echten Gefühlen und echtem Druck!

Die Challenge: Meini hat nur zwei Minuten Zeit pro Person, um möglichst viele Details zu sammeln – denn danach muss er herausfinden, wer sein Traumdate ist! Aber Achtung: Marc wählt für ihn das eine perfekte Match – und Meini hat nur sechs Fragen, um es zu erraten!

Das Setting? Wie bei Der Bachelor, Are You The One? oder Temptation Island. Nur echter, absurder – und mit jeder Menge Überraschungen.





>>> Auch interessant: Worum geht's bei DSDN?

Das schaffst du nie! bei YouTube

Das schaffst du nie! in der ARD Mediathek



DAS ERWARTET EUCH:

16 spannende Speed-Dates

Ein knallhartes Memory-Spiel mit Gefühlen

Romantik trifft Reality Game Show

Unfassbar komische Situationen

Das vielleicht peinlichste (oder schönste?) Date von Meini!





Das schaffst du nie! - Das sind die Hosts

Du willst mehr über Julia, Meini und Redakteur Marc wissen? Hier stehen sie dir Rede und Antwort:

>> Zur Team-Seite von Julia Nageler

>> Zur Team-Seite von Sebastian "Meini" Meinberg

>> Zur Team-Seite von Marc Seibold



Ein Film von Philipp Güttinger

Moderation: Sebastian Meinberg, Marc Seibold

Redaktion: Nina Vogl, Alana Piller, Johannes Vogl

Kamera: Chris Hofmann, Johanna Söth, Camila Zylla

Schnitt: Leila Naimi

Postproduction/Grafik: Karolina Ottmers, Elena Jauch, Anna Zeeb

Mischung: Christoph Tampe

Kanalmanagement: Christian Tim To