Happy Birthday, Ed Sheeran!

Ed Sheeran: Geht es in "Afterglow" um die Zeugung seiner Tochter?

Fans spekulieren, dass es in Ed Sheerans Song „Afterglow“ um die Zeugung seiner Tochter Lyra Antarctica geht. Letztes Jahr hat er mit seiner Frau Cherry Seaborn eine Antarktis-Reise gemacht… So lässt sich auf der Zweitname "Antarctica" erklären – ahaaa!

Ein Hinweis wäre im Song ja auch tatsächlich zu finden: "We were love drunk waiting on a miracle, trying to find ourselves in the winter snow". (Also zu Deutsch: "Wir waren betrunken vor Liebe und haben auf ein Wunder gewartet (…)". Das Wunder wäre in dem Fall die Tochter ;)

Ed Sheeran: Ohne Smartphone lebt es sich wunderbar

Ansonsten bleibt es ruhig um ihn. Seine Mails liest er nur 2 Mal am Tag und auf ein Smartphone verzichtet er auch. Das bedeutet für ihn weniger Stress und vor allem mehr Zeit mit der Familie.

Aber aus seinem Post lässt sich herauslesen, dass ein neues Album trotzdem schon in der Pipeline stehen könnte. Wer weiß, vielleicht überrascht er uns ja zu seinem Geburtstag ;)

Ed Sheeran: Ruhiger runder 30. Geburtstag

Ob und wie er seinen Geburtstag feiert, hat er übrigens (bislang) nicht (mit)geteilt. Vermutlich wird es ein ruhiger Tag, denn Töchterchen Lyra Antarctica ist ganz eindeutig sein Lebensmittelpunkt!