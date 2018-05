Superstar lässt Schwarzmarkt-Tickets ungültig machen

(c) dpa

Seine Konzerte sind nach Minuten ausverkauft: Superstar Ed Sheeran hat 10.000 Tickets, die über die Drittanbieter und Reseller wie Viagogo verkauft worden sind, stornieren lassen, um den Schwarzmarkt einzudämmen. Auch Kartenbesitzer für das Konzert in München können betroffen sein. So geht ihr sicher, dass ihr am Ende auch reinkommt.