Ein Tag als Wiesn-Sani: Rettung auf dem Oktoberfest

Was Oktoberfest-Sanis in den Menschenmassen leisten müssen, davor hat unsere Reporterin Ariane Alter größten Respekt. Das Oktoberfest hat sie bisher nur als Besucherin erlebt, aber für PULS Reportage schaut sie hinter die Kulissen des größten Volksfest Deutschlands und hilft für eine Schicht als Sani bei der Oktoberfest-Rettung mit. Wie hart ist die Arbeit auf dem Oktoberfest als Sani zwischen Festzelt, Blasmusik und Alkohol-Absturz? Das bekommt ihr in der neuen PULS Reportage zu sehen!