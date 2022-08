Kochboxen: Was bekomme ich für mein Geld?

Kochboxen - laut Werbeversprechen von Unternehmen wie HelloFresh und Dinnerly sollen sie unseren Alltag erleichtern und Abwechslung auf unseren Speiseplan bringen. Vorbei die mühsame Suche nach passenden Rezepten! Und noch besser: kein lästiges Schleppen mehr von Supermarkteinkäufen, denn alle nötigen Zutaten werden in der Kochbox direkt an die eigene Haustür geliefert. Und nachhaltig soll das lieferbare Abo aus Rezept und Zutaten dabei dann auch noch sein? Trifft das wirklich alles zu und was taugen die Angebote von HelloFresh und Dinnerly wirklich?

PULS Reporterin Ariane Alter schaut sich zusammen mit Ernährungsexpertin Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern die Kochboxen genauer an und prüft die gehypten Kochboxen in puncto Qualität, Preis, Nachhaltigkeit und natürlich Geschmack. Getestet werden übrigens die Kochboxen von HelloFresh und Dinnerly. Weitere Unterstützung bekommt sie von PULS Reporterin Nadine Hadad, die versucht, die Rezepte mit Supermarktprodukten nachzukochen. Wer bekommt das Rezept am besten auf den Tisch gezaubert? Das überraschende Ergebnis seht ihr in der aktuellen PULS Reportage.