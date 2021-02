Eingebrochen ins Eis: Wie rettet man sich selbst und andere?

Eingebrochen ins Eis: Ein echter Albtraum! Doch leider immer wieder Realität - auch diesen Winter. Wie verhält man sich richtig, wenn man selbst ins Eis einbricht und wie kann man helfen, wenn jemand anderes einbricht? Und wie erkennt man überhaupt, ob eine Eisfläche sicher genug zum Betreten ist? Für PULS Reportage macht Nadine Hadad den Selbstversuch - natürlich unter strenger Aufsicht der Wasserwacht. Schließlich kann es schnell lebensgefährlich werden, wenn man in einen zugefrorenen See oder Kanal einbricht!

EINGEBROCHEN INS EIS: EIN ALBTRAUM-SZENARIO

Minusgrade, schneebedeckte Landschaften und zugefrorene Gewässer, dieser Winter hat es in sich. Viele Menschen lockt das nach draußen und auf zugefrorene Seen, Kanäle oder andere Gewässer. Ob Spazieren, Eishockey spielen oder Schlittschuhlaufen auf dem Eis – alles mega cool, aber das kann auch schnell lebensgefährlich werden. Denn nicht immer sind die zugefrorenen Eisflächen wirklich dick genug. So passiert es immer wieder, dass Menschen auf Eisflächen einbrechen und im schlimmsten Fall sogar sterben. Umso wichtiger ist es also zu wissen, wie man sich im Ernstfall am besten verhält und wann eine Eisfläche überhaupt sicher zum Betreten ist.

EISRETTUNG: SO VERHÄLT MAN SICH RICHTIG

Nadine Hadad macht für euch den Eisrettung-Selbstversuch. Von Sandro, dem Leiter der Wasserwacht Grainau am Eibsee, bekommt sie eine Einführung und wichtige Tipps. Oberste Regel: Sich nicht selbst gefährden! Wenn jemand anderes einbricht, sollte man zuallererst einen Notruf absetzen und dann versuchen die Situation einzuschätzen. Kann ich mich selbst aufs Eis begeben, um die eingebrochene Person zu retten? Genau das probiert Nadine unter Sandros Anleitung aus. Im Anschluss wagt sie sich selbst ins Eis, um herauszufinden, wie man sich selbst retten kann. Ob ihr das gelungen ist und welche Tipps die Wasserwacht sonst für Nadine hat, seht ihr in dieser PULS Reportage.