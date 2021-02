Eisbaden Challenge: Was bringt der Winter-Hype für die Gesundheit?

Eisbaden ist gerade der Winter-Hype überhaupt! Egal ob bei Insta, in Parks oder an Flüssen – man sieht immer mehr Menschen, die sich jetzt bei Minusgraden ins eiskalte Wasser wagen. Denn angeblich soll die Kälte beim Eisbaden abhärten und so das Immunsystem stärken. Ob da wirklich was dran ist, probiert Nadine Hadad für PULS Reportage in einem Eisbaden-Selbstexterpiment aus.

NADINES EISBADEN-SELBSTVERSUCH

Durch kaltes Duschen und Baden will sich Nadine eine Woche lang auf das Eisbaden vorbereiten und so durch Kälte abhärten. Das Ziel: Am Ende will Nadine für ganze zwei Minuten in einem zugefrorenen Fluss im eiskalten Wasser baden. Da Eisbaden für Ungeübte aber nicht ganz ungefährlich ist, lässt sich Nadine vor dem Selbstversuch von einem Arzt durchchecken und Blut abnehmen. So lässt sich nach dem Selbstversuch auch wissenschaftlich prüfen, ob sich Nadines Immunsystem durch das Eisbaden wirklich verbessert hat.

EISBADEN-TIPPS

Wenn ihr euch selbst mit Eisbaden challengen wollt, solltet ihr auf ein paar Dinge achten: Zuerst solltet ihr euren Körper mindestens eine Woche durch kaltes Duschen und Baden an die Kälte gewöhnen. So kann sich der Kreislauf langsam auf den Kälteschock durch Eisbaden vorbereiten. Wenn ihr euch dann an ein echtes Gewässer wagt, solltet ihr unbedingt richtig ausgestattet sein: Ein Handtuch, auf das ihr steigen könnt, wenn ihr wieder aus dem Wasser kommt und natürlich ein großes Handtuch zum Abtrocknen sind essentiell für’s Eisbaden. Auch die Atmung ist wichtig: Tief durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Eine tiefe und ruhige Atmung ist im eisigen Wasser sehr wichtig.

HOLT EUCH SUPPORT FÜR EISBADEN

Gerade wenn ihr noch keine Erfahrung mit Eisbaden habt, solltet ihr es nicht alleine machen! Nehmt eine Person mit, die euch ein Handtuch oder einen heißen Tee bereithält und auf euch aufpasst, wenn ihr ins kalte Wasser steigt. Nadine hat sich für ihre Eisbaden-Challenge Support von Franz geholt. Der ist Teil von “Munich Hot Springs”, einer Münchner Eisbaden-Community und ein echter Profi im Eisbaden. Ob es Nadine mit seiner Hilfe zwei Minuten im eiskalten Wasser aushält und ob sich ihre Blutwerte durch das Eisbaden und die Abhärtung durch Kälte wirklich verbessern, seht ihr hier in der PULS Reportage.