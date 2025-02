Kann ich einfach "Porto bezahlt Empfänger" auf einen Brief schreiben - und brauche dann keine Briefmarke mehr?

„Porto zahlt Empfänger“ - wenn ihr ein Kuvert mit diesem Aufdruck habt, könnt ihr den Brief ohne zusätzliche Marke verschicken. Die Kosten übernimmt der Empfänger (den ihr aber in der Regel nicht frei wählen könnt, weil die Adresse schon aufgedruckt ist). Du kannst den Brief einfach so in den Briefkasten werfen.

Kommt der Brief auch sicher an, wenn keine zusätzliche Marke draufklebt?

Ja. Briefe mit dem Aufdruck „Porto zahlt Empfänger“ werden genauso behandelt wie Briefe mit einer Briefmarke. Sie kommen innerhalb von Deutschland also nach 1-2 Tagen beim Empfänger an.

Wie schwer darf der Brief sein?

Kuverts mit dem Aufdruck „Porto zahlt Empfänger“ sind in der Regel für Standardbriefe gedacht. Die dürfen bis zu 20g schwer sein, das sind maximal drei DinA4-Blätter.

Kann ich selbst „Porto zahlt Empfänger“ auf den Brief schreiben?

Nein, das geht nicht. Die Post akzeptiert „Porto zahlt Empfänger“ nur, wenn es offiziell (mit dem Posthorn) aufgedruckt ist. Handschriftlich funktioniert das nicht.

Wann funktioniert „Porto zahlt Empfänger“ nicht?

Du solltest darauf achten, dass du das Textfeld nicht überschreibst oder mit einem Aufkleber überklebst. Dieser Aufdruck gilt wie eine Briefmarke und sollte deshalb gut lesbar sein. Ansonsten kann es sein, dass er nicht akzeptiert wird.

Gibt es bei „Porto zahlt Empfänger“ eine Sendungsverfolgung?

Nein, denn der Brief zählt als Standardbrief. Und Standardbriefe haben keine Sendungsverfolgung.

Was bedeutet der Aufdruck "Bitte freimachen, falls Marke zur Hand"?

Der Spruch ist eine freundliche Bitte, die Portokosten selbst zu übernehmen. Theoretisch kannst du auch nur ein Teil des Portos aufkleben, der Empfänger zahlt dann den Rest. Aber du musst nicht. Du kannst den Brief auch ohne Briefmarke einwerfen.