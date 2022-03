Wie bekomme ich die 300 Euro Energiepreis-Pauschale?

300 Euro Energiepauschale, der Benzinpreis wird gesenkt, ÖPNV für 9 Euro! Die Bundesregierung hat wegen der hohen Energiepreise ein Entlastungspaket beschlossen. Was bedeutet das für dich? Wer wird wo entlastet, wie kommt das Geld bei dir an und was musst du dafür tun?

1. Wie komme ich an die 300 Euro Energiepreis-Pauschale?

Viele von uns bekommen eine einmalige Energiepreis-Pauschale von 300 Euro. Jeder, der einkommenssteuerpflichtig ist, erhält sie automatisch. Du musst also keine Anträge stellen oder Formulare ausfüllen. Das Geld wird dir einfach als Zuschuss zu deinem Gehalt ausgezahlt - also über die Lohnabrechnung (wann genau, ist noch nicht raus). Das bedeutet aber auch: Am Ende des Jahres musst du diese 300 Euro leider noch versteuern.

Selbstständige bekommen die Pauschale, indem sie bei (einer) der nächsten Steuervorauszahlung(en) weniger zahlen müssen.

2. So bekommst du den Familienbonus (100 Euro für jedes Kind)!

Für jedes Kind bekommst du (wann genau, ist noch nicht klar) zum Kindergeld einen Einmalbonus in Höhe von 100 Euro ausgezahlt - und zwar pro Kind. Dafür musst du nichts tun, das Geld wird dir automatisch über die Familienkasse ausgezahlt. Der Bonus wird dann auf den Kinderfreibetrag angerechnet.

3. Sozialleistungs-Empfänger bekommen 100 Euro extra

Die bereits beschlossene Einmalzahlung von 100 Euro für Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen soll um weitere 100 Euro pro Person erhöht werden.

4. Die Kraftstoffsteuer wird gesenkt - so profitierst du davon!

Pendler und Vielfahrer können aufatmen: An der Zapfsäule wird Tanken künftig etwas billiger. Der Benzinpreis soll um 30 Cent je Liter und der Dieselpreis um 14 Cent pro Liter fallen. Allerdings nur bis Ende Juni. Wie funktioniert das? Die Bundesregierung senkt die Kraftstoffsteuer. Du selbst musst also nichts tun.

5. Das 9-Euro-Ticket im ÖPNV - wie funktioniert es?

Bundesweit soll ein Ticket für 9 Euro pro Monat eingeführt werden, das in öffentlichen Bussen und Bahnen gilt. Diese Billig-Monatskarte soll es für den Zeitraum von 90 Tagen geben. Ob das ÖNPV-Ticket für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs in einer Stadt, in einer Region oder gar im ganzen Bundesgebiet gilt, ist noch unklar. Wir halten euch da auf dem Laufenden.

