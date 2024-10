Eng und gruselig: Wer liegt länger im Sarg?

Schocktober oder Halloween, nennt es wie ihr wollt, aber es ist definitiv die spookieste Zeit des Jahres angebrochen! Und pünktlich dazu gibt es auch bei “Das schaffst du nie!” eine Challenge, die unter die Haut geht. Marc und Meini erwischt es dieses Mal gleichermaßen, denn sie bekommen von einem “echten” Vampir die Aufgabe gestellt, so lange wie möglich in einem Sarg auszuharren – für den Sieg mindestens aber einen Moment länger als ihr Gegner. So manch ein DSDN-Fan würdet sicherlich wetten, wer die stärkeren Nerven bei der Vampirprüfung hat. Doch zur Geisterstunde passieren manchmal merkwürdige Dinge.

Blutsaugende Nachtgestalten: Vampire

Untote, Ungeheuer, Geister und Götter, die sich von Menschenblut ernähren, gibt es in Mythen und Legenden schon seit sich Menschen Schauergeschichten erzählen. Im 18. Jahrhundert hat sich die konkrete Figur des Vampirs im heutigen Balkangebiet entwickelt und langsam, aber sicher ihren Weg in den Aberglauben der Leute gefunden. Vampire sind lebende Tote, die menschliches Blut brauchen, um am Leben zu bleiben. Dafür müssen sie ihre Ruhestätten - meist einen Sarg, irgendwo in einem schaurigen Schloss – für die Jagd verlassen. Wiederausgrabungen von Toten, die für Vampire gehalten wurden und wegen besonderen Böden oder Klima nicht so schnell verwest waren, sind der Grund, warum sich dieser Aberglaube verfestigen konnte. Spätestens aber mit dem Roman von Graf Dracula war der unheimliche Vampir, wie wir ihn heute kennen, geboren.

Im Sarg liegt sich’s schlecht

Wie es sich anfühlt, in einem Sarg zu liegen und das für eine ganze Weile, das erleben heute auch Marc und Meini. Der enge Raum, Geräusche zum Fürchten, "wilde Tiere" und die Vorstellung, tatsächlich unter der Erde zu landen bringen die beiden an ihre Grenzen. Wie lange sie es wirklich schaffen und ob sie womöglich die ganze Nacht in ihrer Holzkiste ausharren müssen, das seht ihr in der neuen Folge von “Das schaffst du nie!”.