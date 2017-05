Ja! Medikamente in den Restmüll!

Ab in die Tonne

Wiederverwerten und beispielsweise in neue Tabletten pressen lassen sich Arzneien leider nicht, sagt das Landesamt für Umwelt. Denn es gibt tausende verschiedene Wirkstoffe. Deshalb die Entsorgung im Mülleimer. Medikamente aber bitte nicht einfach reinwerfen, sondern möglichst so entsorgen, dass ein Kind oder jemand, der in der Tonne stöbert, nicht an die Packung kommt. Also alles in einen Beutel, den gut zukleben und vielleicht nicht gerade obenauf legen.