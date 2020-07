Corona: Labrador Eros liefert Lebensmittel nach Hause!

Für die Belieferung seiner Kunden hat ein Lebensmittelladen in der kolumbianischen Stadt Medellín in Corona-Zeiten einen neuen Boten im Einsatz: den achtjährigen Labrador Retriever Eros. Mehrmals am Tag trottet er mit einem Strohkorb zwischen den Zähnen durch das Viertel und bringt den Kunden des Supermarkts El Porvenir Gemüse, Obst und andere Lebensmittel. Als Bezahlung gibt es Leckerlis und Kopfkraulen.