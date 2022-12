Silvester: Soll ich meinen Hund mit Eierlikör beruhigen?

Den Hund vor Silvester immer an die Leine nehmen. Die letzte Gassi-Runde nicht am späten Abend machen. Den Hund möglichst an einem ruhigen Ort in der Wohnung einquartieren. Solche Standard-Tipps kennen die meisten Hundebesitzer. Aber dem Vierbeiner einen Eierlikör geben, damit er ruhiger wird? Dieser Ratschlag von Tierarzt Ralph Rückert aus Neu-Ulm dürfte vielen neu sein. Im BAYERN 3 Interview verrät er, warum Eierlikör panischen Hunden an Silvester helfen kann.



Alkohol – das weiß jeder von sich selbst – hilft, um lockerer zu werden, entspannter zu werden, weniger Angst zu haben. Das funktioniert beim Hund, obwohl er Alkohol grundsätzlich schlechter verträgt als der Mensch, ebenso wie bei uns. Es ist nur wichtig, ihm die richtige Menge zu geben und das richtig zu dosieren. Es sollte ein handelsüblicher Eierlikör mit 20% Alkoholgehalt sein, um die Menge richtig abschätzen zu können." (Tierarzt Ralph Rückert im BAYERN 3 Interview)

In seinem Blog erklärt Rückert, wieviel Eierlikör es sein sollte. Dafür hat er eine Formel aufgestellt – ohne Gewähr und auf eigene Verantwortung:

Hund bis 25 kg: Körpergewicht in kg x 0,4 x 100 / Prozent des Alkohols = Gesamtmenge Eierlikör in ml



Hund bis 50 kg: Körpergewicht in kg x 0,3 x 100 / Prozent des Alkohols = Gesamtmenge Eierlikör in ml



Hund ab 50 kg: Körpergewicht in kg x 0,2 x 100 / Prozent des Alkohols = Gesamtmenge Eierlikör in ml



Teilt die Gesamtmenge in zwei bis drei kleinere Portionen auf, sagt Rückert. Gebt diese am Silvesterabend im Abstand von zwei Stunden, zum letzten Mal um 23.30 Uhr. Aber: Eierlikör hin oder her. Ihr solltet natürlich erst einmal die nicht-alkoholischen Alternativen ausprobieren.

Natürlich erst mal zum Tierarzt gehen und sich eines der beiden zugelassenen Mittel gegen die Panik des Hundes verschreiben lassen. Außerdem hilft Ablenkung, beruhigen, massieren, Abschirmen von der Geräuschkulisse – was auch immer dem Hund guttut."

Funktioniert das mit dem Eierlikör eigentlich auch bei Katzen?

Nein, davon rate ich dringend ab. Das ist ein heikles Thema bei Katzen und könnte durchaus sogar ins Gegenteil umschlagen.“