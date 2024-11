So kannst du jetzt Schadensersatz fordern

2018 und 2019 wurden die Daten von etwa sechs Millionen Facebook-Nutzern in Deutschland abgegriffen und teilweise im Internet veröffentlicht. Jetzt entscheidet der Bundesgerichtshof in Karlsruhe, ob den Betroffenen Schadensersatz zusteht.

Wie kann ich Schadensersatz beantragen?

Wurden auch deine Daten auf Facebook abgegriffen, kannst du die Mustervorlage der Stiftung Warentest (nochmal verlinken) ausfüllen, deine Daten ergänzen und so Schmerzensgeld beantragen. Den Brief musst du dann per E-Mail an Facebook schicken. Bleibt eine Bestätigung innerhalb von drei Tagen aus, solltest du das Schreiben nochmal per Brief oder Einschreiben verschicken.