Elyas M'Barek bestätigt: "Fack ju Göhte 3" kommt im Oktober!

"Fack ju Göhte 3" wird noch in diesem Jahr in die Kinos kommen, hat Elyas M’Barek bei Facebook angekündigt. "Es wird ein sehr, sehr lustiger Film. Ich freue mich schon sehr darauf", sagte er in einem Livestream. Aber einen vierten Teil wird es dann wohl nicht mehr geben: "Finalfack" soll die Trilogie beenden.

Teil 1 hatte rund 7,5 Millionen Besucher in die Kinos gelockt und war unter den fünf erfolgreichsten deutschen Filmen in fast 50 Jahren, Teil 2 zog sogar 7,8 Millionen Zuschauer an und hatte nach "Star Wars: Das Erwachen der Macht" das erfolgreichste Startwochenende aller Filme in deutschen Kinos. Nun wird es einen dritten Teil geben, der am 26. Oktober in die Kinos kommen wird. Die Dreharbeiten haben allerdings noch nicht begonnen.