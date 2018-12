BAYERN 3 Hörer auf den besten Plätzen beim Spiel gegen Nürnberg

Derbytime - die Bayern spielen zu Hause gegen Aufsteiger Nürnberg - und deswegen ist der original FC Bayern-Bus natürlich wieder unterwegs. Mit an Bord: BAYERN 3 Hörer Christian, der bei der Polizei in Bayreuth arbeitet und mit seiner ganzen Ermittlergruppe ins Stadion will: "Nachdem wir jeden Tag miteinander arbeiten und uns bei Einsätzen gegenseitig absolut vertrauen können, wäre so ein gemeinsamer Ausflug genau das Richtige für den Zusammenhalt." Christian und seine KollegInnen erleben einen tollen Tag in der Erlebniswelt, eine VIP-Tour durch den Innenraum und sitzen während des Spiels auf den besten Plätzen im Stadion - direkt hinter der Trainerbank von Niko Kovač.