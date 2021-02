Wie sicher sind FFP2-Masken vom Discounter?

Die Stiftung Warentest hat zehn FFP2-Masken untersucht. Die Filter­wirkung war bei allen hoch. Allerdings schützten nicht alle Modelle gleich gut: Sie lagen teil­weise nicht dicht genug am Gesicht an und ließen so Aerosole durch. Rundum empfehlens­wert ist einzig die FFP2-Maske von 3M.