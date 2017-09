"Befreite Lust" - Christian Grey schlägt wieder zu!

Mädels, am nächsten Valentinstag bekommt ihr das romantischste Date ever. Oder so ähnlich. Im Kino. Dann läuft nämlich der dritte Teil von "Fifty Shades of Grey" an, heißt "Befreite Lust" und jetzt gibt's den ersten Teaser zum Film.

Schaut hier den Teaser von "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust"

Der Teaser geht zunächst noch ziemlich romantisch los. Ihr seht Christian und Anastasia, wie sie sich für ihre Hochzeit so richtig in Schale schmeißen und dann die Ringe austauschen. Dazu gibt's noch Christians Eheversprechen, in dem er sagt, dass er alles tun wird, um Ana zu beschützen und sein ganzer Besitz ab jetzt auch ihr gehört. Selbstverstänlich auch der Privatjet, mit dem es nun in die Flitterwochen geht. Doch die verlaufen ganz anders als geplant: Wir sehen in dem Teaser in kurzen Szenen, dass Ana verfolgt wird, am Boden liegt, Schüsse fallen und wie sie gekidnappt wird. OMG!