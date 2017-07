Bullyparade Reloaded - mit Bully, Christian Tramitz und Rick Kavanian

Darauf haben die Fans der Bullyparade seit Jahren gewartet. In ziemlich genau einem Monat (17.08.) startet in den Kinos "Bullyparade - Der Film". Worum geht's? Ein spoilerfreien Einblick liefert euch das Trio infernale schon heute Abend bei "Mensch, Otto!" . Ab 19 Uhr. Eine Stunde lang. Es wird lustig!

Mit „Bullyparade – der Film“ leben die beliebtesten Figuren aus den Staffeln und den Kinofilmen im Sommer wieder auf - und sorgen garantiert für einen neuen Blockbuster. In insgesamt 26 Rollen schlüpfen Bully, Christian Tramitz und Rick Kavanian in dem neuen Episodenstreifen. Ihr Wiedersehen nach 13 Jahren war so, "als hätten wir uns vor einer Woche noch gesehen". Entscheidend ist für alle drei auch, dass sie sich in der Zwischenzeit "freigeschwommen" haben, wie Rick Kavanian es gern bezeichnet: Denn jeder macht längst auch sein eigenes Ding: Tramitz dreht "Hubert und Staller", Kavanian ist mit seinem Bühnenprogrammen unterwegs und Bully ist als Regisseur und Schauspieler im Einsatz.