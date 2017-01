Im vergangenen Jahr haben die Jungs von "5 Seconds of Summer" das Dschungelcamp gerockt. 2017 hat sich RTL einen Song von einer Band geschnappt, die in Deutschland noch weitestgehend unbekannt ist: Fitz & The Tantrums.

YouTube/Fitz and The Tantrums

FITZ & THE TANTRUMS – “Hand Clap”

Fitz And The Tantrums sind eine Band aus Los Angeles, die sich 2008 gegründet haben - aus purem Zufall. Sänger Michael Fitzpatrick: "Die Nachbarin meiner Ex-Freundin hatte diese 60er-Jahre-Kirchenorgel, die bei ihrem Umzug entsorgt werden sollte. Und obwohl sie und ich damals eigentlich nicht miteinander sprachen, rief sie mich an. Ich habe die Orgel sofort gekauft und in mein Wohnzimmer gestellt."

Michael ist so fasziniert vom Vintage-Sound der Orgel, dass er noch am selben Abend einen Song darauf komponiert und dann seinen alten College-Freund James King anruf. Der überredet Sängerin Noelle Scaggs und Drummer John Wicks, sich zum gemeinsamen Jammen zu verabreden. Schon wenig später gehen Fitz & The Tantrums auf Tour - mit Maroon 5!



Mittlerweile gehören sechs Leute zur Band - und mit "Hand Clap" könnte Fitz & The Trantrum jetzt auch der Durchbruch in Deutschland gelingen.

'HandClap' ist eine Urgeschichte über Liebe und Verlangen, ein Schlachtruf in den späten Stunden der Nacht. Es ist die unzensierte Version von 'Vergiss mein nicht!', angesiedelt auf einem Dancefloor." (Sänger Michael Fitzpatrick)





