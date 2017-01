Schon mal Mehlwürmer und Heuschrecken probiert?

Wir essen Schweine-, Rinder- oder auch Hühnerfleisch. Woanders lieben die Menschen eben Grillen (Südamerika), Seidenraupen (Südkorea) oder Libellen (Indonesien). Also nicht ekeln, sondern ausprobieren. Never try, never know. Und das ist gar nicht so schlimm, wie es immer im Dschungelcamp aussieht.

Folke Dammann ist Experte in Sachen Insekten-Snacks. Er gilt als Pionier in Deutschland und hat vor einigen Jahren sogar einen Onlineshop gegründet, über den ihr die kleinen Tiere bestellen könnt. Außerdem hat er gerade ein Buch veröffentlicht - mit ganz vielen leckeren Rezepten drin. Jedes könnte ein Original aus dem Dschungelcamp sein. Kostprobe?

Süßkartoffelpüree mit krossen Mehlwürmern

Das braucht ihr für vier Portionen

2 große Süßkartoffeln



2 große (vorwiegend festkochende) Kartoffeln



Salz



20 g gefriergetr. Mehlwürmer



1 kleine rote Chilischote



2 EL Butter



100 ml Milch



Pfeffer aus der Mühle



frisch geriebene Muskatn uss

Das müsst ihr machen

Süßkartoffeln und Kartoffeln schälen und in grobe Würfel schneiden. Die Kartoffeln in einen Topf mit Salzwasser geben, fünf Minuten später gebt ihr auch die Süßkartoffeln dazu. In 15 Minuten weich kochen.

In der Zwischenzeit die Mehlwürmer in einer Pfanne ohne Fett einige Minuten rösten. Herausnehmen und in einer Schüssel bereitstellen. Die Chilischote längs aufschneiden, entkernen und in sehr feine Streifen schneiden.

Die Kartoffeln abgießen und zerdrücken. Die Milch erwärmen und mit einem Schneebesen unterschlagen. Die Butter unterrühren. Die Chilistreifen unter das Püree ziehen, mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.

Das Püree anrichten und mit den gerösteten Mehlwürmern bestreuen.