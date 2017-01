Mein Freund ist ständig am Handy - auch nachts. Was hat er zu verbergen?

Die Story:

Eine BAYERN 3 Hörerin hat uns geschrieben:

"Ich bin am Verzweifeln. Mein Freund und ich sind schon seit Jahren zusammen, in letzter Zeit ist aber alles komisch. Ich weiß nicht, ob ich mich nur in etwas verrenne und mir was einrede oder nicht. Aber er ist ständig am Handy. Ständig online - auch in der Nacht! Wenn ich ihn frage, sagt er, da ist nichts. Ich würde das so gerne glauben, aber sein Handy ist für mich tabu. Aber warum? Wenn doch alles gut ist? ... Ich hab echt versucht, es anzusprechen, aber er streitet alles ab. Was soll ich machen, ihn zwingen mir seine Chats zu zeigen oder heimlich an sein Handy gehen. Ich weiß nicht mehr weiter."

Die Frage:

"Soll ich zwingen, dass er mir seine Chats zeigen? Soll ich heimlich ans Handy? Oder soll ich ihm einfach vertrauen, dass da wirklich nichts ist."

Die Abstimmung: