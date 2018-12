Bloggen, filmen, schneiden - jetzt anmelden!

Beim Girls' und Boys'Day im kommenden März 2019 begrüßen wir an unseren Standorten München, Nürnberg und Würzburg wieder technikinteressierte Mädchen und erstmals am Standort München auch kaufmännisch interessierte Jungen! Der Girls' und Boys'Day ist ein wichtiger Tag zur Berufsorientierung für junge Menschen, weil er Vorurteile aufbrechen soll. Hier werden die Stärken der Jugendlichen in den Blick genommen – ohne die typischen Geschlechterklischees.

Deine Tochter ist an einem technischen Beruf interessiert? Oder dein Sohn an einer kaufmännischen Ausbildung? Dann melde dein Kind jetzt für den Girls' und Boys' Day an! Am 28. März 2019 bietet der BR in München, Nürnberg und Würzburg Jugendlichen wieder die Chance, in spannende Berufe reinzuschnuppern - jenseits gängiger Geschlechterklischees. An dem Tag haben Jungen und Mädchen die Möglichkeit, in den für ihr Geschlecht untypischen Berufsfeldern, Erfahrungen zu sammeln, um später ihren eigenen beruflichen Weg einzuschlagen. So wird Mädchen und Jungen Mut gemacht, ihre eigenen Fähigkeiten und Interessen auszubauen. Die Mädchen sammeln erste Erfahrungen in den technischen Berufsfeldern und dürfen dabei trimediale Beiträge produzieren, die auf der anschließenden Abschlussveranstaltung vor allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern präsentiert werden. Die Jungs bekommen einen Einblick in die kaufmännischen Berufe im BR. Die Planung und Organisation des Abschluss-Events gehört bei den Jungs genauso dazu wie eine Schnupperstunde beim Azubi-Hörerservice.

Auch in Franken kann man mitmachen

Im Studio Franken in Nürnberg und im BR-Studio Mainfranken in Würzburg können Mädchen sich als Tontechnikerin, Kamerafrau oder Social-Media-Makerin ausprobieren. Als Livereporter begleiten die Jugendlichen an allen drei BR-Standorten den Tag im BR mit einer Insta-Story auf dem Instagram-Account des Bayerischen Rundfunks. Die BR-Ausbilder/innen und Azubis unterstützen die Jugendlichen dabei während des gesamten Tages. Dabei haben sie ausgiebig Gelegenheit, den jungen BR-Mitarbeitenden Löcher in den Bauch zu fragen und Insiderwissen zu erhalten.

Girls' und Boys' Day 2019 - Jetzt anmelden!

Melde deine Tochter oder deinen Sohn an und hilf mit, Rollenklischees zu überwinden. Wir freuen uns auf viele Anmeldungen!

Wann? 28. März 2019

Wo? BR Funkhaus München, Studio Franken, Studio Würzburg

Mindestalter: Am 28. März 2019 müssen die Jugendlichen 15 Jahre alt sein.

Anmeldung unter: ausbildung@br.de

Benötigte Angaben: Name, Alter, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer der Eltern (für Notfälle)

Anmeldeschluss: 21. März 2019