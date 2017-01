"La La Land" räumt sieben Preise ab 

In Los Angeles wurden in der Nacht zum Montag die Golden Globes vergeben. Die Musical-Romanze "La La Land" räumte dabei ab. Ganze sieben Trophäen wurden für den Film vergeben - ein neuer Hollywood-Rekord.

Der Film "Moonlight" von Regisseur Barry Jenkins hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Das berührende Werk erzählt von einem jungen, schwulen Afroamerikaner. Der große Abräumer der Gala war aber die Musical-Romanze "La La Land" mit sensationellen sieben Trophäen. Das ist neuer Rekord bei des Globes: Bislang hatte es höchstens sechs Auszeichnungen für einen Film gegeben.



"La La Land" wurde als beste Komödie ausgezeichnet. Außerdem gab es für das nostalgische Werk Preise für Regisseur und Drehbuchautor Damien Chazelle sowie die Hauptdarsteller Emma Stone und Ryan Gosling.

Deutsche Hoffnung geht leer aus

Die französische Schauspielerin Isabelle Huppert wurde für "Elle" mit dem Golden Globe als beste Drama-Schauspielerin ausgezeichnet. Casey Affleck nahm seinen ersten Golden Globe als bester Drama-Darsteller für seine Rolle in dem berührenden Familiendrama "Manchester by the Sea" entgegen.

Deutsche Hoffnungen wurden in der Globe-Nacht enttäuscht. Die Vater-Tochter-Geschichte "Toni Erdmann" von Regisseurin Maren Ade ging leer aus: Den Preis in der Sparte "bester nicht-englischsprachiger Film" holte "Elle" nach Frankreich.





Die Gewinner im Überblick:

Bestes Filmdrama: "Moonlight"

Beste Komödie/Musical: "La La Land"



Bester Schauspieler in einem Filmdrama: Casey Affleck, "Manchester by the Sea"

Beste Schauspielerin in einem Filmdrama: Isabelle Huppert, "Elle"

Bester Schauspieler in einer Komödie/Musical: Ryan Gosling, "La La Land"

Beste Schauspielerin in einer Komödie/Musical: Emma Stone, "La La Land"

Bester Nebendarsteller: Aaron Taylor-Johnson, "Nocturnal Animals"

Beste Nebendarstellerin: Viola Davis, "Fences"

Beste Regie: Damien Chazelle, "La La Land"

Bestes Drehbuch: Damien Chazelle, "La La Land"

Beste Filmmusik: Justin Hurwitz, "La La Land"

Bester Filmsong: City Of Stars, Justin Hurwitz, "La La Land"

Bester Animationsfilm: "Zoomania"

Bester nicht-englischsprachiger Film: "Elle" (Frankreich)