Räumen Jay-Z, Kendrick Lamar und Bruno Mars richtig ab?

Der Wechsel an die Ostküste zur 60. Verleihung steht im Zeichen des Hip-Hop: Die Rapper Jay-Z und Kendrick Lamar gehen am Sonntag mit acht beziehungsweise sieben Nominierungen als Favoriten in die Gala im Madison Square Garden. Singer-Songwriter Bruno Mars ("That's What I Like") ist mit sechs Nominierungen ebenfalls stark vertreten.