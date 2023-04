Jetzt Wohnung oder Haus kaufen? Oder lieber warten?

Das Gefühl eine eigene Immobilie zu besitzen ist sicher toll, aber euer restlichen Leben sollte darunter nicht leider. Wir haben deshalb mit Merten Larisch, Experte für Immobilienfinanzierung von der Verbraucherzentale Bayern gesprochen: Lohnt es sich aktuell überhaupt ein eigenes Haus zu bauen oder eine Wohnung zu kaufen? Worauf solltet ihr achten und wie hoch sollte das Einkommen mindestens sein?

Diese Tipps helfen euch beim Kauf eines Hauses oder Wohnung

Finanzierungsrate nicht höher als die Kaltmiete

Ihr wollt sicherlich auch mal in den Urlaub oder braucht Geld für eine Reparatur des Autos. Dazu kommen - egal, ob bei Haus oder Wohnung – Kosten für eine Renovierung oder Instandhaltungskosten auf euch zu. Lasst also etwas Luft nach oben.

Eine Immobilie ist keine Altersvorsorge

Selbst wenn die Immobilie abbezahlt ist, kostet euch ein Haus oder eine Wohnung im Rentenalter deutlich mehr als die gesetzliche Rente einbringt. Das liegt wiederum an den Renovierungs- und Instandhaltungskosten, die zwangsläufig auf euch zu kommen.





10 oder 20 Jahre Laufzeit eines Kredits?

Aktuell liegen wir bei etwa vier Prozent für Bauzinsen (Stand: April 2023). Lasst euch bei der Laufzeit der Kredits beraten, ob 10 oder vielleicht sogar 20 Jahre Sinn machen. Es kommt vor allem auf euer Alter an.

Wenn die Gesamtfinanzierung mit dem sechzigsten Lebensjahr voll getilgt ist, könntet ihr laut Merten Larisch, etwas mehr auf Risiko gehen und die Zinsen nur auf zehn Jahre festschreiben - in der Hoffnung, dass sie sich bis dahin verringert haben.

Je später ihr aber anfangt eine Immobilie abzubezahlen, umso langfristiger solltet ihr die Finanzierung abschließen, sprich jetzt lieber vier Prozent auf 20 Jahre sichern, als plötzlich nach 10 Jahren bei 8 Prozent zu stehen. Die Gefahr wäre zu groß, dass ihr euer Haus/eure Wohnung dann nicht mehr abzahlen könnt und sie verliert.

Ihr habt bereits einen Immobilienkredit und er läuft aus

Der Tipp von Merten Larisch: Rechnet die Finanzierung zu Ende bis sie vollständig oder fast vollständig getilgt wäre – am besten, dass ihr bis zum sechzigsten Lebensjahr fertig seid. Vergleicht die Konditionen auch bei anderen Banken. Achtet dabei auch auf Sondertilgungsmöglichkeiten: Falls ihr in einem Jahr doch mal etwas Geld übrig habt (Bonuszahlung auf der Arbeit etc.), könnt ihr das dann zum Abzahlen des Kredits als Sonderzahlung verwenden.

Ansonsten gilt auch wie für eine Neufinanzierung: "Sicherheit geht vor": Lieber eine längere Zinsbindung trotz höherer Zinsen, als dass ihr von einer Anschlussrate erschlagen werdet und euer Eigenheim aufgeben müsst.

Hier habt ihr das komplette Interview aus dem BAYERN 3 Update: