Heimwegtelefon und Begleit-Apps: So kommst du nachts sicher nach Hause!

WICHTIG: Wenn du das Gefühl hast, dass dir jemand folgt, dann rufe immer über die 110 direkt die Polizei an! Rufe lieber einmal zu viel an als zu wenig!

1. Hilfe mit der Begleit-App "Wayguard"

Die bekannteste Begleit-App ist Wayguard. Über die App kannst du dich rund um die Uhr mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter verbinden und auf dem Nachhauseweg begleiten lassen. Entweder per Chat oder ganz normal als Telefongespräch. Wenn du möchtest, kannst du Wayguard erlauben, dich per GPS orten zu lassen. Sollte dann ein Notfall eintreten, kann das Wayguard-Team sofort deinen genauen Aufenthaltsort an die Polizei weitergeben. In Deutschland gibt es mittlerweile über 400.000 registrierte Wayguard-Nutzerinnen und Nutzer.

2. Hilfe mit dem Heimwegtelefon

Das Heimwegtelefon ist ein Service, bei dem Du nachts anrufen kannst, wenn du Dich auf dem Heimweg unwohl fühlst. Durch ein nettes Gespräch hast du das Gefühl, nicht ganz alleine nach Hause zu gehen. Am Anfang verrätst du, wo du gerade bist und was dein Ziel ist. Danach gibst du während des Gesprächs immer wieder deinen aktuellen Standort durch. Kommt es tatsächlich zu einem Übergriff, kann dein Gesprächspartner vom Heimwegtelefon umgehend handeln und die Polizei informieren. Du erreichst das Heimwegtelefon unter: 030 12074182 - in der Woche bis Mitternacht, am Wochenende bis drei Uhr in der Früh.

3. Hilfe per Instagram

Das italienische Start-Up "Viola Walk Home" bietet seine Heimwegbegleitung mittlerweile in 16 Sprachen an - auch auf Deutsch. Du buchst Viola per Instagram. Schreib einfach eine private Nachricht an den Account @violawalkhome. Gib Bescheid, wo du dich aktuell befindest und wie dein Heimweg aussehen wird. Wichtig: Sag, wann du dich auf den Weg nach Hause machen willst - genau dann ruft dich ein Mitarbeiter an, der deine Sprache spricht. Er begleitet dich dann per Video-Call nach Hause.