Hirsch kracht durch die Scheibe

Die Geschichte klingt unglaublich, aber die Sicherheitskamera des Salons hat alles festgehalten. Plötzlich springt der Hirsch durchs Fenster, hechtet über eine Couch in den Pausenraum und rennt anschließend mit einem Glätteisen im Geweih durch die Tür. So passiert auf der New Yorker Insel Long Island. Jenisse Heredia, die Besitzerin des Salons, dachte zuerst an ein Auto - so wild habe es gekracht. Bei dem "Einbruch" wurde eine Kundin am Bein und am Kopf verletzt. Sie saß gerade auf der Couch, als der Hirsch über sie sprang.