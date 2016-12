Jahresauswertung: Die erfolgreichsten Songs in der BAYERN 3 Chart-Show

174 Songs haben es 2016 in die BAYERN 3 Chart-Show geschafft. Aber welcher war insgesamt der erfolgreichste? Wir haben uns auch in diesem Jahr wieder die 25 besten Titel der einzelnen Wochen geschnappt, Punkte vergeben, zusammengezählt ... und präsentieren euch jetzt voller Stolz: Die Hitbilanz 2016 bei Spotify mit den Top 60!

1. The Sound Of Silence - Disturbed 590 Punkte / 27 Wochen



2. Don't Be So Shy - Imany 480 / 24

3. Human - Rag'n'Bone Man 476 / 21

4. Ham kummst - Seiler und Speer 464 / 27

5. Faded - Alan Walker 460 / 25

6. Cheap Thrills - Sia feat. Sean Paul 439 / 25

7. This Girl - Kungs vs. Cookin' On 3 Burners 421 / 21

8. Die immer lacht - Stereoact feat. Kerstin Ott 414 / 25

9. Hulapalu - Andreas Gabalier 367 / 40

10. Love Yourself - Justin Bieber 335 / 18

11. Can't Stop The Feeling - Justin Timberlake 308 / 17

12. Stressed Out - Twenty One Pilots 303 / 17

13. Holz - 257ers 296 / 18

14. I Took A Pill In Ibiza - Mike Posner 277 / 20

15. Would I Lie To You David - Guetta, Cedric Gervais & Chris Willis 272 / 13

16. Ain't Your Mama - Jennifer Lopez 271 / 20

17. 7 Years - Lukas Graham 260 / 16

18. Wir sind groß - Mark Forster 255 / 18

19. The Greatest - Sia feat. Kendrick Lamar 242 / 14

20. Ex's & Oh's - Elle King 236 / 16

21. Fast Car - Jonas Blue feat. Dakota 235 / 14

22. Stitches - Shawn Mendes 233 / 14

23. Duele el Corazón - Enrique Iglesias feat. Wisin 229 / 14

24. Let Me Love You - DJ Snake feat. Justin Bieber 218 / 14

25. Rockabye - Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie 216 / 10

26. Please Tell Rosie - Alle Farben feat. YOUNOTUS 211 / 14

27. Cake By The Ocean - DNCE 207 / 16

28. Bonfire - Felix Jaehn feat. Alma 200 / 12

29. Wenn sie tanzt - Max Giesinger 183 / 11

30. Closer - The Chainsmokers feat. Halsey 181 / 14

31. Stimme - EFF 180 / 13

32. Sofia - Alvaro Soler 179 / 13

33. Chöre - Mark Forster 179 / 9

34. Work From Home - Fifth Harmony feat. Ty Dolla $ign 177 / 13

35. This Is What You Came For - Calvin Harris feat. Rihanna 177 / 12

36. Heathens - Twenty One Pilots 176 / 17

37. One Dance - Drake feat. Wizkid & Kyla 174 / 14

38. My Way - Calvin Harris 172 / 12

39. If I Were Sorry - Frans 170 / 15

40. Don't Let Me Down - The Chainsmokers feat. Daya 167 / 19

41. The Ocean - Mike Perry feat. Shy Martin 165 / 12

42. Bonnie & Clyde - Sarah Connor & Henning Wehland 164 / 12

43. Starboy - The Weeknd feat. Daft Punk 160 / 14

44. Cold Water - Major Lazer feat. Justin Bieber & Mï 153 / 11

45. This One's For You - David Guetta feat. Zara Larsson 149 / 9

46. Catch & Release - Matt Simons 139 / 9

47. Sing Me To Sleep - Alan Walker 138 / 13

48. Me, Myself & I - G-Eazy feat. Bebe Rexha 132 / 12

49. Don't You Know - Kungs feat. Jamie N Commons 130 / 9

50. Hallelujah - Pentatonix 130 / 8

51. Hello - Adele 125 / 9

52. Be The One - Dua Lipa 124 / 11

53. Das Geschenk - Sportfreunde Stiller 123 / 9

54. I Hate U, I Love U - Gnash feat. Olivia O'Brien 120 / 10

55. Renegades - X Ambassadors 117 / 9

56. Treat You Better - Shawn Mendes 115 / 11

57. Love My Life - Robbie Williams 112 / 8

58. Ich will nur dass du weißt - SDP feat. Adel Tawil 102 / 12

59. Sucker For Pain - Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons 102 / 10

60. Lost On You - LP 101 / 9

61. Stand By Me - Geeno Smith 99 / 6

62. 80 Millionen - Max Giesinger 95 / 6

63. Geiles Leben - Glasperlenspiel 92 / 10

64. Work - Rihanna feat. Drake 91 / 10

65. Just Like Fire - Pink 91 / 10

66. Hymn For The Weekend - Coldplay 91 / 9

67. Say You Won't Let Go - James Arthur 91 / 9

68. Show Me Love - Robin Schulz & J.U.D.G.E. 89 / 9

69. Bad Ideas - Alle Farben 87 / 6

70. Light It Up - Major Lazer feat. Nyla 86 / 9

71. No Money - Galantis 85 / 8

72. Sweet Lovin' - Sigala 84 / 10

73. No - Meghan Trainor 77 / 8

74. Sorry - Justin Bieber 75 / 6

75. Howling At The Moon - Milow 74 / 8

76. Alone - Alan Walker 71 / 4

77. Beauty Sucks - Kezzy 70 / 13

78. Glücksmoment - Prince Damien 69 / 4

79. Home - Topic feat. Nico Santos 68 / 10

80. Shed A Light - Robin Schulz & David Guetta feat. Cheat Codes 67 / 5

81. Never Give Up - Sia 64 / 6

82. Miracle - Julian Perretta 62 / 10

83. Still Falling For You - Ellie Goulding 58 / 7

84. Bonbon - Era Istrefi 55 / 10

85. 24K Magic - Bruno Mars 55 / 10

86. Perfect Strangers - Jonas Blue feat. JP Cooper 55 / 8

87. Spirits - The Strumbellas 54 / 9

88. Speeding Cars - Walking On Cars 51 / 7

89. Love Me Right - Rose May Alaba 51 / 9

90. Rise - Katy Perry 48 / 5

91. Lush Life - Zara Larsson 48 / 4

92. Send My Love (To A New Lover) - Adele 46 / 8

93. Jolene - The BossHoss feat. The Common Linnets 40 / 9

94. Adventure Of A Lifetime - Coldplay 38 / 5

95. Gloana Bauer - D'Hundskrippln feat. Riegler Hias 38 / 5

96. Astronaut - Sido feat. Andreas Bourani 35 / 5

97. The Hills - The Weeknd 34 / 4

98. Irgendwas - Yvonne Catterfeld feat. Bengio 34 / 2

99. Ghost - Jamie-Lee Kriewitz 31 / 3

100. Seite an Seite - Christina Stürmer 27 / 4

101. Final Song - MØ 25 / 5

102. Pillowtalk - Zayn 22 / 1

Purple Rain - Prince & The Revolution 22 / 1

104. Ladiooo - Angela Henn 21 / 4

105. Erkläre mir die Liebe - Philipp Poisel 21 / 1

106. Es war einmal… - Beginner 20 / 3

107. Scars To Your Beautiful - Alessia Cara 20 / 3

108. I Don't Want To Live Forever - Zayn & Taylor Swift 20 / 1

109. Geboren um dich zu lieben - DJ Ötzi & Nik P. 19 / 2

110. Bang! - ApeCrime 19 / 1

Lauf Baby Lauf - Tay Schmedtmann 19 / 1

112. Keine Maschine - Tim Bendzko 18 / 4

113. Hallelujah - Leonard Cohen 18 / 1

Roli - Shindy 18 / 1

115. Avenir - Louane 16 / 3

116. Where Is The Love? (2016) - The Black Eyed Peas 16 / 1

117. Bailar - Deorro feat. Elvis Crespo 14 / 3

118. Ahnma - Beginner feat. Gzuz & Gentleman 14 / 2

119. Love On The Brain - Rihanna 14 / 2

120. Kiss - Prince & The Revolution 14 / 1

121. Mercy - Shawn Mendes 13 / 3

122. One Call Away - Charlie Puth 13 / 3

123. Statements - Shindy feat. Bushido 13 / 1

Triumph - Kool Savas feat. Sido, Azad & Adesse 13 / 1

125. Es rappelt im Karton - Pixie Paris 11 / 3

126. Marvin Gaye - Charlie Puth feat. Meghan Trainor 11 / 2

127. Glow - Lamiya 11 / 1

128. Bitteres Manifest - Broilers 10 / 1

Make My Love Go - Jay Sean feat. Sean Paul 10 / 1

Nach dem Feiern gehen wir heiern - Olaf & Hans 10 / 1

Neuanfang - Clueso 10 / 1

132. Hundred Miles - Yall feat. Gabriela Richardson 9 / 2

133. Perfect Illusion - Lady GaGa 9 / 1

Sex ohne Grund - Ali Bumaye feat. Shindy 9 / 1

Youth Troye - Sivan 9 / 1

136. My House - Flo Rida 8 / 5

137. Just Hold On - Steve Aoki & Louis Tomlinson 8 / 1

Nur ein Lied - Alex Diehl 8 / 1

What Is Love 2016 - Lost Frequencies 8 / 1

140. Glücksmoment - Laura van den Elzen 7 / 1

Heroes - David Bowie 7 / 1

Sax Fleur - East 7 / 1

143. 1,40m - Prinz Pi feat. Philipp Dittberner 6 / 2

144. Dangerous Woman - Ariana Grande 6 / 1

For Evigt - Volbeat feat. Johan Olsen 6 / 1

Sugar - Robin Schulz feat. Francesco Yates 6 / 1

147. Irgendwas für nichts - Böhse Onkelz 5 / 1

Palmen aus Gold - Bonez MC & RAF Camora 5 / 1

Ride - Twenty One Pilots 5 / 1

150. Musik sein - Wincent Weiss 4 / 3

151. Ain't My Fault - Zara Larsson 4 / 2

152. All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey 4 / 1

Genau jetzt - Nena 4 / 1

Goodbye - Feder feat. Lyse 4 / 1

Jeder für jeden - Felix Jaehn & Herbert Grönemeyer 4 /1

Lieblingslied - DieLochis 4 / 1

Lieblingsmensch - Namika 4 / 1

No Lie - Sean Paul feat. Dua Lipa 4 / 1

When Doves Cry - Prince 4 / 1

160. Dreams - Shindy 3 / 1

Leichtes Gepäck - Silbermond 3 / 1

Party Like A Russian - Robbie Williams 3 / 1

Seal The Deal - Volbeat 3 / 1

Try Everything - Shakira 3 / 1

165. Das ist dein Leben - Philipp Dittberner 2 / 1

Ich sterb für dich - Vanessa Mai 2 / 1

Last Christmas - Wham! 2 / 1

Let's Hurt Tonight - One Republic 2 / 1

Suzanne - Leonard Cohen 2 / 1

170. Amoi seg'ma uns wieder - Andreas Gabalier 1 / 1

Black Beatles - Rae Sremmurd feat. Gucci Mane 1 / 1

Hula Hoop - OMI 1 / 1

Stoff und Schnaps - Lil Kleine & Ronnie Flex 1 / 1

Taste The Feeling - Avicii vs. Conrad Sewell 1 / 1