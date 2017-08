Welche Versicherung zahlt welche Schäden?

Welche Schäden zahlt welche Versicherung?

Dachziegel und Fensterscheiben: Alle Schäden, die direkt am Gebäude entstanden sind, übernimmt die Wohngebäudeversicherung, erläutert der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Wird der Keller überschwemmt, zahlt sie aber nur, wenn extra eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen wurde. Sie gleicht Schäden durch Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdrutsch oder Lawinen aus.

Bei neuen Abschlüssen werden nach Angaben des Verbands zwar meist Wohngebäude und Elementarschaden-Versicherung in Kombination angeboten, doch ob er auch beide nimmt, bleibt dem Kunden überlassen. Bei alten Verträgen fehlt außerdem oft der Versicherungsschutz gegen Erdrutsche und Sturzfluten aus überlaufenden Bächen und Gullys.

Elektrogeräte und Möbel: Für Schäden am Wohnungsinventar ist die Hausratversicherung zuständig. Sie zahlt etwa für Elektrogeräte, die nach einem Blitzschlag beschädigt wurden, oder Möbel, die der Regen infolge einer zerbrochenen Scheibe durchnässt hat. Aber auch hier gilt: Bei Überschwemmungen und Starkregen reicht eine Hausratversicherung alleine nicht, weil diese Schäden nur durch eine Elementarschadenversicherung abgedeckt sind. Sie wird allerdings in Kombi mit der Hausrat angeboten - da bitte die eigene Police checken.

Auto: Bei Schäden an stehenden Autos greift die Teilkaskoversicherung. Für den Versicherungskunden fällt nur die vereinbarte Selbstbeteiligung an. In der Teilkaskoversicherung sind das meist 150 Euro. Falls sich eine Reparatur lohnt, wird diese von der Versicherung bezahlt. Oftmals liegt bei überfluteten Autos aber ein Totalschaden vor. In diesem Fall zahlt die Versicherung den Wiederbeschaffungswert des Autos. Viele Versicherer bieten auch eine sogenannte Neupreis-Entschädigung an. In solchen Fällen zahlt der Versicherer den Kaufpreis des Autos - abzüglich der Selbstbeteiligung. Gegenstände, die zur Zeit des Hochwassers zwar im Auto liegen, aber nicht zum Fahrzeug gehören (CDs, Sonnenbrille, usw.), können durch die Kfz-Versicherung nicht ersetzt werden. Nicht übernommen werden generell außerdem auch Schäden durch Überflutungen, wenn der Autofahrer sich fahrlässig selbst in Gefahr begibt. Die trifft etwa dann zu, wenn er eine überschwemmte Fahrbahn benutzt.