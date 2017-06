Holger August - Mein Leben, meine #Likes

Unterhaltung, Musik und Information – was gibt’s besseres, um morgens in den Tag zu starten?! Nichts! Und weil ich Informations-Junkie bin liebe ich Nachrichten. Und die präsentiere ich euch jeden Morgen ab 5 Uhr bei "Sebastian Winkler und die Frühaufdreher".

Gen Süden

Geboren und aufgewachsen bin in Nordrhein-Westfalen: in Solingen. Genau, da wo die scharfen Messer her kommen. Nach dem Studium und ersten Arbeitsjahren bei Zeitung, Nachrichtenagentur und Radio bin ich nach Hessen gezogen. Da hab ich zehn Jahre gearbeitet und seit 2009 bin ich jetzt in Bayern, dem schönsten Bundesland der Welt. Und gen Süden zieht es mich oft am Wochenende oder im Urlaub – Südtirol, Gardasee, Toskana.

Hobbies?

Jede Menge, mehr als der Tag Stunden hat. Am liebsten treib ich mich draußen rum: wandern, bergsteigen, mountainbiken oder mit dem Rennradl fahren. Im Gepäck immer ein Buch. Am liebsten Biographien, Tatsachenberichte oder Thriller. Außerdem sammel ich alte Uhren aus den 60er und 70er Jahren. Die möbel ich dann auf, bastel sogar am Uhrwerk herum. (Und hoffe immer, dass sie danach besser als vorher funktionieren und sich keine Schraube und Feder auf Nimmerwiedersehen verabschiedet.)

Was gefällt mir an der digitalen Welt?

Die Schnelligkeit – irgendwo passiert etwas und zack wissen wir davon. Die Recherchemöglichkeiten – alte Artikel nachlesen, Hintergründe recherchieren… und stundenlang nach verlorenen Schrauben und Federn alter Uhrwerke suchen (siehe oben).