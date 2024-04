Mit BAYERN 3 zu "Gefragt - Gejagt"! 

Bei der ARD Quizsendung "Gefragt - Gejagt" mit Alexander Bommes steht eine Spezialausgabe an! In der Radiowoche vom 10. bis 14. Juni treten täglich Radiomoderatoren im Team zusammen mit ihren Hörern an. Und du kannst mit dabei sein!

Für BAYERN 3 geht Sebastian “Schaffi” Schaffstein von den SamstagsCrashern an den Start. Aber nicht allein: Er braucht euren Support! Deshalb suchen wir ab sofort Bayerns beste Quizzer - oder solche, die es noch werden wollen ;-)



Wie läuft das bei "Gefragt - Gejagt"?

Das BAYERN 3 Gefragt-Gejagt-Team besteht aus vier Quizzern: Sebastian Schaffstein und drei BAYERN 3 Hörerinnen/Hörern. Gemeinsam erspielt sich das Team in einer Schnellrate-Runde einen möglichst hohen Geldbetrag. Diesen gilt es dann gegen die "Jäger" im Quiz zu verteidigen. Was am Ende übrig bleibt, darf das vierköpfige BAYERN 3 Quiz-Team behalten. Sebastian wird seinen Gewinnanteil an Sternstunden spenden, die restlichen drei Viertel werden gerecht unter den drei BAYERN 3 Hörerinnen/Hörern aufgeteilt.