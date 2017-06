Eingetragene Lebenspartnerschaften vs. "Ehe für alle"

Eingetragene Lebenspartnerschaften von schwulen und lesbischen Paaren gibt es schon. Damit sind Erbrecht, Unterhaltspflichten und Ehegattensplitting geklärt. Doch zu einer "echten Ehe" gibt es noch viele Unterschiede. Bislang. Doch die Politik will das am Freitag ändern.

1. Was sind die Unterschiede zwischen der "Ehe für alle" und einer Lebenspartnerschaft?

In Deutschland gibt es für schwule und lesbische Paare seit 2001 die Möglichkeit, eine eingetragene Lebenspartnerschaft einzugehen. Diese ist inzwischen in vielen Bereichen der Ehe gleichgestellt - im Erbrecht, der Unterhaltspflicht und seit 2013 auch beim Ehegattensplitting, also im Steuerrecht.

Doch manche Unterschiede bleiben, vor allem fehlt das uneingeschränkte Adoptionsrecht. Nach einer Entscheidung der Bundesverfassungsrichter von 2013 dürfen Homosexuelle in einer Lebenspartnerschaft zwar Adoptivkinder des Partners adoptieren. Die gemeinsame Adoption eines Kindes ist aber nach wie vor nicht möglich.

Neben dem Adoptionsrecht geht es vielen Befürwortern der Ehe für alle aber auch um das Symbol einer wirklichen Gleichstellung.