Soll ich ein viel zu teures Geschenk von meinem Mann ablehnen, weil ich mich absolut nicht drüber freuen kann?

Die Story

Ich bin in meiner Freizeit gerne im Garten, hab in einem kleinen Gewächshaus auch ein paar Tomatenpflanzen, Salat, Zucchini, Erdbeeren etc. Mein Mann hat mir jetzt zum Geburtstag ein neues, größeres Gewächshaus geschenkt. Bislang wurde es noch nicht geliefert, aber er hat es mir am Geburtstag schon symbolisch überreicht. Dabei hat er auch beiläufig erwähnt, dass es mehrere 1000 Euro gekostet hat. Eigentlich könnte ich mich ja freuen, dass er mir so was Tolles schenkt, aber ganz ehrlich: Ich will und brauche dieses Teil nicht! Ich bin mit meinem alten Häuschen total zufrieden, es ist zwar schon ein bisschen ramponiert, weil die Kinder beim Fußball spielen schon mal einen Ball dagegen donnern, aber das stört mich nicht. Bei so einem teuren Teil hätte ich ständig Angst, dass es kaputt geht. Außerdem ist es mir auch eine Nummer zu riesig, so groß ist meine Garten-Leidenschaft dann doch nicht! Ich habe natürlich schon versucht mit ihm zu reden, aber er meint nur: Ich soll nicht undankbar sein und manchmal muss man Menschen zu ihrem Glück auch zwingen. Ich weiß, dass er es nur gut meint, aber mich stört es einfach, dass er so viel Geld für etwas ausgibt, was ich nicht wirklich brauchen und worüber ich mich auch nicht richtig freuen kann. Von dem Geld würde ich lieber Urlaub machen oder etwas Schönes gemeinsam mit den Kindern unternehmen.

Die Frage

Soll ich es zähneknirschend annehmen, um nicht undankbar zu sein oder mich durchsetzen und mir etwas anderes wünschen?