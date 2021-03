Ruft mich mein Hausarzt wegen einer Coronavirus-Impfung an - oder muss ich mich bei ihm melden?

Die Impfkampagne gegen das Coronavirus tritt in eine neue Phase ein: Jetzt sollen die Hausärzte mit Impfungen gegen das Coronavirus beginnen. In einigen Pilotprojekten, etwa in Hof und in Fürth, konnten sich Menschen in Bayern schon länger von ihrem Hausarzt impfen lassen. Im restlichen Freistaat geht es heute (Mittwoch, 31. März) los. Doch die Anzahl der Impfdosen ist zunächst gering.

Wann kann ich mich bei meinem Hausarzt impfen lassen?

Von diesem Mittwoch an sollen 1500 Hausarzt- und fast 200 Facharztpraxen in Bayern im Regelbetrieb gegen Corona impfen. Für den Impfstart vor Ostern sollen insgesamt 33 600 Dosen von Astrazeneca zur Verfügung stehen, also rund 20 Dosen pro Praxis. Nach Ostern sollen alle Praxen in Bayern vorwiegend mit dem Impfstoff von Biontech beliefert werden.

Wie entscheidet der Hausarzt, wen er impft?

Da am Anfang nur wenig Impfstoff zur Verfügung steht, werden zunächst nur Patienten aus den Risikogruppen ein Impfangebot bekommen. „Aber jeder, der sich impfen lassen will, wird diesen Schutz bekommen – nur nicht alle in den ersten Tagen.“, sagt der bayerische Hausärzteverband.

Soll ich meinen Hausarzt jetzt anrufen - oder kommt er auf mich zu?

"Warten Sie bitte, bis sich Ihre Hausärztin oder Ihr Hausarzt bei Ihnen meldet!", sagt der bayerische Hausärzteverband.

Mein Hausarzt bietet mir einen Termin zur Impfung an, obwohl ich längst übers Impfportal geimpft wurde - kann das passieren?

Ja, die Hausärzte haben keinen Zugriff auf das bayerische Impfportal. So müssen Hausärzte wie Friedrich Kiener aus München erstmal überprüfen, wie viele seiner Patienten bereits geimpft sind. Er musste alle abtelefonieren. "Es wäre da wesentlich einfacher für uns gewesen, im Impfportal zu schauen, wer schon geimpft worden ist von unseren Patienten und wer nicht“, hat er im Interview mit BR24 gesagt.

Soll ich meine Registrierung beim bayerischen Impfzentrum jetzt löschen?

Nein, warte zunächst ab. Du weißt ja noch nicht, über wen du schneller an deine Impfung kommst: ob über das Impfzentrum oder deinen Hausarzt. Erst wenn du einen verbindlichen Termin bei deinem Hausarzt hast, kannst du die Registrierung in deinem Impfzentrum stornieren.

Was ist, wenn ich beim Hausarzt geimpft wurde und dann noch einen Termin vom Impfzentrum angeboten bekomme?

Damit die Impfzentren verlässlich planen können, wurde das Stornieren von Terminen über den Online Account auf einen Zeitraum von 24 Stunden vor dem Termin eingeschränkt. Lediglich über das Callcenter können kurzfristig Termine storniert werden. Bitte rufe dort an und gib Bescheid.