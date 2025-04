Test: Helfen Mückenstichheiler wirklich gegen den Schmerz?

So schön der Frühling und der Sommer im Freien sind, umso nerviger sind die Stechmücken und Insekten, die uns den kompletten Körper zerstechen können.

Wie gut, dass es moderne Hilfsmittel wie Insektenstichheiler oder Mückenstifte gegen den Juckreiz und Entzündungen gibt. Der Juckreiz soll laut vieler Hersteller mit Wärme oder winzigen elektrischen Impulsen gelindert und das Insektengift sogar heraussaugt werden. Aber nützen diese Insektenstick wirklich was?

Die Stiftung Warentest hat 14 Stichheiler in der Preiskategorie 5,75 bis 35 Euro getestet. Neun Produkte sind eingeschränkt empfehlenswert.

Wärme, elektrischer Impuls oder Aussagen von Insektengift.

All diese Stifte sollen vor allem gegen den Juckreiz bei Mückenstichen helfen. Die meisten Stichheiler im Test setzen auf Wärme. Von den positiv bewerteten Wärmestiften laufen fünf mit Batterien, zwei werden an das Smartphone gekoppelt. Beide Stifte funktionieren nur, wenn sie am Handy stecken.

Außerdem wurden Sticks getestet, die nur mit Elektrizität den Juckreiz lindern sollen. Ihr Wirkprinzip heißt Piezoelektrizität. Piezo kommt aus dem Griechischen und steht für Drücken. Die Impulse können leicht prickeln. Manche Menschen finden das angenehmer als Wärme. Das Ganze funktioniert ohne Batterien. Diese Geräte hielten nur in den Tests nicht lange - für ein paar hundert Stiche dürfte es aber reichen.

Wichtig: Diese "Drück"-Stifte eignen sich laut Anbieter gut für Kinder ab sechs Monaten, viele mit Wärme erst ab drei Jahren. Menschen mit Herzschrittmacher oder Epilepsie, sollten piezoelektrische Stifte laut Anleitung nicht verwenden. Wenig empfehlenswert ist laut Stiftung Warentest das Gerät von Bug Bite Thing, das Insektenspeichel per Unterdruck aus dem Stich heraussaugen soll.

Die Testsieger und Preistipps:

Der Testsieger ist ein Produkt von Heat it für 27 Euro für Smartphones. Auf Platz zwei landet der Preistipp von Aldi Curamed Bite Gone für 11,99 Euro. Bei beiden Sticks wird mit Wärme gearbeitet, die konzentriert und für eine gewisse Zeit auf einen begrenzten Hautbereich einwirkt.

Nicht empfehlenswert ist das Suction Tool von Bug Bite Thing Stick, das Insektenspeichel per Unterdruck aus dem Stich heraussaugen soll.