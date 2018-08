Einzigartig? Auf Instagram sieht alles gleich aus!

Das Foto am Gipfelkreuz, im Grand Canyon oder am Louvre in Paris? Wird natürlich sofort bei Instagram gepostet. Weil's so cool und kreativ ist. Wirklich?! Ähm... Nö. Leider sind schon Tausende andere Menschen vor dir auf die gleiche Idee gekommen, sich am Gipfelkreuz, im Grand Canyon oder am Louvre in Paris abzulichten.