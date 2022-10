Mein Instagram-Account wurde gehackt - was soll ich tun?

Was kannst du tun, wenn dein Instagram-Account gehackt worden ist? Grundsätzlich ist die wichtigste Regel zunächst einmal: Ruhe bewahren. Wir sagen dir, was du machen solltest, um deinen Account zurückzubekommen!

Wenn noch weitere Dinge - zum Beispiel dein Passwort - geändert wurden und du das nicht einfach so zurücksetzen kannst, dann fordere einen Anmelde-Link von Instagram an.

Schaue in deinen E-Mails nach, ob du Post von Instagram bekommen hast. Wenn dir Instagram dort mitteilt, dass deine im Account hinterlegte E-Mail-Adresse geändert wurde, kannst du das normalerweise direkt in der Mail rückgängig machen. Wähle dafür die Option "Mein Konto sichern".

Okay, keine Panik - aber schnell handeln. Ändere dein Passwort und überprüfe, ob deine Telefonnummer und die E-Mail-Adresse in den Kontoeinstellungen richtig sind. Gehe zur "Kontoübersicht" und entferne alle verknüpften Konten, die du nicht kennst.

Wie schütze ich meinen Instagram-Account gegen Hacker?

Grundsätzlich gilt natürlich: Schütze deinen Instagram-Account so gut wie es geht. Das dauert fünf Minuten - und geht damit definitiv schneller als einen gehackten Account wiederherzustellen.

1. Wähle eine sicheres Passwort. Wie das aussehen kann, erfährst du hier.

2. Nutze für deinen Instagram-Account niemals das gleiche Passwort wie für deinen E-Mail-Account!

3. Aktiviere unter Profil->Einstellungen->Sicherheit die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Was bedeutet das? Du brauchst in Zukunft zum Einloggen in deinen Account neben deinem Passwort eine zweite Bestätigung, das du du bist. So kannst du dir zum Beispiel einen Sicherheitscode an deine Handynummer schicken lassen. Dies passiert nicht immer, sondern nur dann, wenn du dich von einem unbekannten Gerät auf deinem Instagram-Account anmelden willst.