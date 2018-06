Bello im Büro - was ihr wissen müsst

Der Chef sagt an

Gleich vorneweg: Es gibt kein Recht auf einen Hund im Büro. Letztendlich bestimmt der Arbeitgeber, wie es in der Firma läuft. Wer seinen Hund einfach ungefragt mitbringt, muss mit einer Abmahnung rechnen. Um den eigenen Hund ins Büro mitzunehmen, ist also eine Genehmigung notwendig. Dabei kann der Arbeitgeber durchaus von Hund zu Hund unterscheiden. Wenn er für ein kleines Schoßhündchen das Go gibt, heißt das noch lange nicht, dass automatisch auch die Dänische Dogge erlaubt ist. Und: Der Arbeitgeber hat auch das Recht, die Erlaubnis, die er für den Bürohund gegeben hat, zu widerrufen.