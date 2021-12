Parkschild: Ist der Samstag auch ein Werktag?

Wenn du einen Parkplatz suchst, kennst du das: Schilder mit der Aufschrift "Parken werktags von 8 bis 18 Uhr nur mit Parkschein“. Was bedeutet eigentlich "Werktag"? Muss ich am Samstag auch einen Parkschein ziehen?

Du hast endlich einen freien Parkplatz gefunden, dann weist dich ein Schild darauf hin: An Werktagen brauchst du hier einen Parkschein! Klar, von Montag bis Freitag geht jeder zum Parkschein-Automaten, um ein Ticket zu ziehen. Doch was ist eigentlich am Samstag?



Gilt der Samstag als ein Werktag?

Viele Autofahrer tappen bei Park- oder Halteverbotsschildern in die Samstags-Falle, da sie davon ausgehen, dass dieser nicht als Werktag zählt. Doch mit dieser Annahme liegen viele falsch - und bekommen ein Knöllchen.

Warum geraten so viele Leute in die Samstags-Falle? Ein Grund hierfür könnte sein, dass die meisten Menschen heute in der Regel von Montag bis Freitag arbeiten und den Samstag deshalb nicht als Werktag betrachten. Anders sehen das die Gerichte und begründen das mit dem Bundesurlaubsgesetz. In diesem steht:

Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind.“