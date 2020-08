12-jähriger Brite baut Bundesliga-Stadien aus Lego nach

Der 12-jährige Joe Bryant baut in seinem Kinderzimmer Fußballstadien nach – und zwar Bundesliga-Stadien aus Deutschland. Eine Leidenschaft, die für seine Eltern ins Geld geht. In seinem Kinderzimmer im südenglischen Crawley stehen die kleinen Plastik-Bausteine kistenweise rum.

14 Stadien aus der ersten und zweiten Bundesliga hat Joe Bryant schon gebaut - u.a. die bayerischen Stadien in Nürnberg und Augsburg. Die Arena in München steht noch auf seiner To-Do-Liste. Joes Ziel ist es, eines Tages jedes Stadion der ersten und zweiten Bundesliga nachgebaut zu haben. Mittlerweile lässt er seine Fans darüber abstimmen, was als nächstes entstehen soll.