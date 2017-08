2016 war das Jahr des Biber - 2017 ist das Jahr des Bieber

Vor rund 50 Jahren gab die Deutsche Post eine Wohlfahrtsmarke mit einem Biber heraus, weil er zu den vom Aussterben bedrohten Tieren zählte. Der Nager wurde nicht nur wegen seines Fells, sondern auch wegen seines Sekrets, dem Bibergeil, gejagt und beinahe ausgerottet.

50 Jahre später sind Teenager Bieber-geil und der Biber hat sich so sehr vermehrt, dass er zum Problem-Biber wurde. (Aus Tierliebe erklärte ihn der Naturschutzbund in Österreich zum Tier des Jahres 2016). Dabei macht er nur seinen Job: Das Nagetier nagt (selten zur Freude der Landwirtschaft).

Mit Justin Bieber ist das nicht anders: Seine Songs nagen sich in unseren Gehörgängen fest. "What Do You Mean?", "Sorry", "Cold Water", "Let Me Love You" oder DJ Khaleds "I'm The One" – alles Ohrwürmer bzw. Ohrbiber.