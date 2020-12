Kickbox-Weltmeisterin hat zweimal Corona - und kämpft sich zurück!

Ich hab dann Nachrichten bekommen von Freunden, die mich gefragt haben, ob das mit Corona stimmt? Die haben gesagt, dass es das nicht gibt und ich: 'Hä?' Ich tu doch nicht so, als ob ich Corona habe, nur um irgendwas zu berichten. Das macht mich sauer. Ich trag auch nicht gerne die Maske, aber mittlerweile trage ich sie sogar draußen, wenn ich durch Menschen durchgehe. Ich verstehe einfach nicht, wie man in diesem Bereich so egoistisch sein kann. Ich habe keine Lust nochmal in Quarantäne zu müssen und das nochmal zu bekommen. Ich möchte auch andere Leute nicht anstecken, wenn ich es nochmal haben sollte. Dieser Egoismus macht mich einfach sauer.