DU im Radio: Die BAYERN 3 Kinderbetreuung am Buß- und Bettag!

Wir machen am kommenden Mittwoch (22.11.2023) von 09 bis 12 Kinderbetreuung in BAYERN 3! Für die Kids gibt’s Spaß (z.B. mit Checkerin Marina), Action (z.B. den BAYERN 3 Mitmachgeschichten) und die Möglichkeit selbst on air ins Radio zu kommen!

Diese Musikmoderationen kannst du einsprechen:

Alvaro Soler "El mismo sol"



Er ist ein richtiger Gute-Laune-Bär, kann fünf Sprachen und in seinen Songs scheint eigentlich immer die Sonne: Alvaro Soler! Auch in seinem Song „El Mismo Sol“ spürt man die spanische Lebensfreude und will einfach nur noch tanzen...oder in den Urlaub. 😉

Nina Chuba "Mangos mit Chili"



Es gibt ja coole Kombis wie Eis mit Pommes, Nutella mit Butter oder Ananas mit Schinken – aber Mangos mit Chili?? Geht gar nicht?! Nina Chuba findet schon und hat dieser wilden Kombi nen ganzen Song gewidmet.

Udo Lindenberg & Apache 207 "Komet"



Udo Lindenberg könnte eigentlich der Opa von Apache 207 sein, oder? Und eigentlich schauen sie sich sogar ein bisschen ähnlich: Lange Haare, immer ne Sonnenbrille auf. Und sie haben noch was gemeinsam: nen Hit, der durch die Decke gegangen ist: 21 Wochen Platz 1 der deutschen Charts, länger als jeder andere Song überhaupt! Die Überraschungskombi des Jahres 2023: Udo Lindenberg und Apache 207 mit „Komet“.

Eminem "Mockingbird"



Eminem hat den Titel Rap-Gott echt verdient. Der kann so schnell rappen, dass er sogar schonmal nen Weltrekord damit aufgestellt hat. Ganz nach dem Motto harte Schale, weicher Kern, kann er aber auch ganz süß sein. Wie bei seinem Song „Mockingbird“ von 2004, den er für seine Tochter Hailie geschrieben hat und in dem er rappt, wie lieb er sie hat. „Mockingbird“ ist so n mega Song, dass er sogar 2022, also 18 Jahre nachdem er rauskam, nochmal zum Hit geworden ist. Die Leute feiern ihn krass auf TikTok und die 14-jährige Emma aus Wien hat ihn bei „The Voice Kids“ performt. Das hat Alvaro Soler so mega gefunden, dass er gleich zu ihr auf die Bühne gesprungen ist, und mit ihr zusammen gerappt hat. Und der konnte ihn auswendig!

Taylor Swift "Cruel Summer"



Taylor Swift hat eine krass große Fangemeinde, die heißen „Swifties“. Echte Swifties sitzen stundenlang vorm PC, um Tickets für Taylors Konzerte zu bekommen, zelten teilweise MONATELANG vor der Konzerthalle und dann wenn’s endlich soweit ist und Taylor auftritt, ziehen sich Hardcore-Swifties sogar Windeln an, um keine einzige Sekunde des Konzerts zu verpassen! Das ist wahre Fanliebe!

Mark Forster feat. Sido "Au revoir"



Mark Forster ist ganz vieles - Fußball-Fan vom 1. FC Kaiserslautern z.B.. - und er kann so manches: Er spricht z.B. auch ein bisschen Polnisch, weil seine Mama von dort kommt. In Fernsehshows war er oft in der Jury, aber auch irgendwie das Opfer, weil die Kandidaten nicht unbedingt in sein Team wollten. Sein Markenzeichen ist, dass er immer Baseballmützen trägt - weil er drunter nicht viel hat 😉, also Haare hat er nicht mehr viele. Aber sonst ist er voll dufte. Findet übrigens auch Sido, weil der hat auf seinem Hit "Au revoir" mitgerappt. Und den hören wir jetzt.