Kinderfahrrad: Darauf solltet ihr achten!

Ein neues Rad für eure Tochter oder euren Sohn soll her – yay. Nur: was für eins? Der Markt ist voll von Fahrrädern, Wartezeiten wie wir sie in den vergangenen drei Jahren hatten scheinen glücklicherweise passé. Was macht ein gut passendes und sicheres Kinderfahrrad aus?

Außerdem haben wir mit Petra Husemann-Roew, der Landesgeschäftsführerin vom ADFC, darüber gesprochen, worauf ihr bei euren ersten Touren achten solltet. Das Interview in voller Länge findet ihr unten.

Das Fahrrad selbst

Größe

Damit der Spaß am Radfahren nicht schon vor der ersten Tour vorbei ist, muss ein Rad natürlich die richtige Größe haben. Und zwar zu eben dem Zeitpunkt, zu dem das Kind damit fahren soll. Bitte kauft kein Kinderfahrrad „sicherheitshalber“ etwas größer, damit die Kleinen auch in ein paar Jahren noch damit fahren kann. Zu groß ist einfach zu groß und kann damit gefährlich werden. Bestenfalls ist es andersrum und ihr könnt das Fahrrad an das Kind anpassen und „mitwachsen lassen“ – zum Beispiel durch eine verstellbare Sattelstütze.

Für das richtige Rad ist auch das Alter eures Kindes ziemlich egal, eventuelle Altersangaben bei Kinderfahrrädern bitte höchstens als grobe Orientierung verstehen und ausblenden: Kids können im selben Alter schon mächtig unterschiedlich groß sein. Um ein passendes Rad auszusuchen ist vor allem die Größe des Kindes selbst wichtig. Auch die Innenbeinlänge dient als gute Orientierung. Diese Angaben findet ihr in der Regel auch bei Herstellern guter Kinderfahrräder angegeben.

Ob das Fahrrad aber wirklich passt, könnt ihr am besten einschätzen, wenn das Kind draufsitzt: Der Lenker soll mit beiden Händen gegriffen werden können, die Füße sollten den Boden gut erreichen können. Bestenfalls kann das Fahrrad angepasst werden, sodass es mit eurem Kind mitwachsen kann.

Gewicht

Ein gutes Kinderfahrrad ist leicht – also wirklich leicht. Das macht es eurem Kind (im wahrsten Sinne des Wortes) leichter, zu fahren. Das ist gar nicht so anders als bei Fahrrädern für Erwachsene: Ein leichtes Rad ist wendiger und mit weniger Kraftaufwand von A nach B zu bekommen.

Spätestens, wenn euer Kind mal platt ist oder einen bockigen Moment hat, und ihr das Rad tragen müsst, freut auch ihr euch über ein leichtes Rad.

Stützräder

War es früher noch Gang und Gäbe, die ersten Erfahrungen auf dem Fahrrad mithilfe von Stützrädern zu machen, wir heute davon abgeraten. Einerseits lernen Kinder mit Stützrädern nicht, wie sie ihr Gleichgewicht auf dem Fahrrad halten können und andererseits sind die oft ausladenden Stützräder eine potentielle Gefahrenquelle, wenn sie irgendwo hängenbleiben oder gegenkommen. So kann schon ein Bordstein in der Nähe ziemlich riskant werden.

Stützräder schützen zwar vor ersten Stürzen, doch die Nachteile überwiegen: Ohne Stützräder haben Kinder die Chance zu lernen, wie sie gleichzeitig treten, lenken, bremsen UND die Balance halten können. Außerdem gewinnen sie nur so ein Gefühl dafür, wie sie eine Kurve meistern und ihr Gewicht verteilen müssen. Besser ist also, wenn ihr auf die Stützräder verzichtet und dafür länger auf sicherem Terrain übt, bevor ihr euch mit den Kids in den Straßenverkehr wagt.

Ab sechs Jahren dürfen Kinder am Straßenverkehr teilnehmen: bis dahin haben sie zum Glück jede Menge Zeit, sicher zu werden im Umgang mit dem Rad. (Spätestens dann muss das Fahrrad verkehrssicher den Vorschriften entsprechen, also zum Beispiel zwei Reflektoren, zwei Bremsen und Schutzbleche haben.)