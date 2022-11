Good News: Viele Kinderroller sind gut

Testsieger Roller für Kleinkinder (2 - 4 Jahre)



Die Roller für unsere Kleinsten haben drei Räder, um den Kids mehr Sicherheit zu geben. Mit dem Puky R1 für 80 Euro fahren sie am besten. Der Zweitplatzierte - Highwaykick 1 von Scoot and Ride - für 100 Euro, lässt sich auch mit Sitz fahren und auf Rang drei landet der Hudora Flitzkids 2.0 Skate Wonders für 80 Euro. Alle drei Modelle überzeugen in puncto Sicherheit, Schadstoffbelastung und Fahrspaß.

Einzelübersicht

Platz 1: Puky R1, Größe: 95 bis 125 cm, 80 €, GUT (2,2)

Platz 2: Scoot and Ride Highwaykick 1, Größe: 90 bis 120 cm, 100 €, GUT (2,3)

Platz 3: Hudora Flitzkids 2.0 Skate Wonders, Größe: 80 bis 115 cm, 80 €, GUT (2,4)