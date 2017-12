"Bo und der Weihnachtsstern" kostenlos im Kino

Ihr wollt euch und euren Kindern vor Weihnachten was Schönes gönnen und dabei auch noch Gutes tun? Und es sollte möglichst günstig sein? Dann ist das BAYERN 3 Adventskino am 2. Advent genau das Richtige für euch. Wir zeigen "Bo und der Weihnachtsstern" in zehn bayerischen Kinos - und Sony Pictures spendet für jeden Besucher an die Sternstunden.